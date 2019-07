Idosa, que reclamava de música alta, é morta a facadas pelo vizinho adolescente em Santiago

Um adolescente de 16 anos foi preso após matar uma idosa, de 71 anos, a facadas. A vítima e o rapaz moravam no mesmo terreno, mas em casas separadas, em Santiago, região central do Rio Grande do Sul. Ele era enteado do ex-companheiro da senhora.

Em depoimento à Polícia, o jovem teria confessado o crime e afirmado que ela implicava diariamente com ele, por ouvir música alta e ter problemas com a vizinhança. Segundo o delegado responsável pelo caso, Marcos Ramos Vianna, o adolescente mostrou a faca utilizada no crime para a Brigada Militar.

A mulher foi socorrida pelos vizinhos e levada até o hospital de Santiago, mas não resistiu aos ferimentos. O responsável pelo crime será julgado pelo Ministério Público.