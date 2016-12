Idoso atropela e mata a prÃ³pria mulher ao se atrapalhar com carro automÃ¡tico

Um aposentado se atrapalhou ao tentar fazer uma manobra no próprio carro e acabou atropelando e matando, acidentalmente, a própria esposa. O caso ocorreu em Mongaguá, no litoral de São Paulo, quando o casal estava em uma agência bancária localizada no centro do município.

De acordo com informações da Polícia Militar, o casal já havia utilizado os serviços do banco e, no momento do acidente, se preparava para ir embora do local. Enquanto o aposentado manobrava o carro, a esposa aguardava do lado de fora para poder entrar no veículo. O idoso se atrapalhou com os pedais do carro, que é automático, e acabou atropelando a mulher.

O caso foi registrado como homicídio culposo, quando não há a intenção de matar. (AG)

