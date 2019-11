Idoso brasileiro que mobilizou a polícia argentina é encontrado depois de ficar mais de 24 horas desaparecido em Buenos Aires

O idoso de 75 anos que desapareceu em Buenos Aires, na Argentina, durante uma viagem com a esposa foi encontrado na noite de sábado (16), mais de 24 horas depois do sumiço.

A polícia de Buenos Aires foi mobilizada pela família de Sorocaba (SP) depois que Claudinei Andrade, de 75 anos, desapareceu durante um passeio com a mulher. Os dois entraram em uma farmácia, que fica na esquina do hotel em que se hospedaram, na Avenida Roque Saenz Peñe, e o idoso foi procurar um banheiro, em seguida, não foi mais visto.

Claudinei desapareceu por volta de 18h de sexta-feira (15) e foi encontrado às 21h de sábado (16), em uma praça, por uma moradora, informou a filha do casal, Stella de Andrade Almeida, de 42 anos.

Ainda conforme Stella, o pai estava desorientado e não comeu durante o período. “Ele tem diabetes, pressão alta, sofreu três Acidente Vascular Cerebral (AVCs) e tem lapsos de memória”, conta a filha.

“Ele foi procurar banheiro na farmácia e foi informado de que não havia. Por isso, saiu por conta para procurar em outro lugar. A cada comércio que entrava e não tinha, ele ia mais à frente. Ele se perdeu e não pediu ajuda”, diz Stella, que completa dizendo que o pai estava com os documentos.

“Uma moradora desconfiou ao ver um idoso sozinho à noite na praça, aparentando estar desorientado, quando chamou a polícia. Uma policial pegou o documento do meu pai e pesquisou sobre ele, quando achou nas redes sociais que estava desaparecido”, conta.

Foi então que a policial fez contato com a família que conseguiu avisar a esposa de Claudinei. “Graças a Deus ele está bem. Só não comeu nesse período, mas está bem. Dois irmãos meus foram para a Argentina para ajudar ele.”

De acordo com a filha, os pais vão manter o cronograma da viagem e voltam ao Brasil na quarta-feira (20). O Consulado do Brasil informou que acompanhou o caso e confirmou que o idoso foi encontrado.

O Caso

A polícia de Buenos Aires foi mobilizada neste sábado (16) pela família brasileira depois que um idoso de 75 anos desapareceu em viagem com a esposa, na capital da Argentina.

De acordo com a filha do casal de Sorocaba (SP), os pais planejaram o passeio de sexta-feira (15) até quarta-feira (20). No entanto, em determinado momento o idoso saiu de perto da mulher para procurar um banheiro em uma farmácia que fica na esquina do hotel em que se hospedaram, na Avenida Roque Saenz Peñe, e não foi mais localizado. Preocupada, a esposa procurou a polícia e registrou o caso, que terminou bem.