Idoso de 61 anos é assassinado em Santa Maria

Um idoso foi morto a tiros na madrugada deste sábado (10), em Santa Maria, na Região Central. O crime aconteceu na Rua Nova Esperança, no Bairro Lorenzi, região sul da cidade. Quando a polícia chegou ao local, a vítima, identificada como Vanderlei da Silva Leal, estava caída no pátio da casa onde morava com marcas de tiros pelo corpo. Segundo relato de testemunhas à Brigada Militar, foram ouvidos ao menos seis disparos de arma de fogo e um veículo foi visto saindo do local na sequencia.

Foram encontrados um estojo calibre 9 milímetros e um facão próximo à vítima. Enquanto ninguém foi preso pelo crime.

Deixe seu comentário: