Idoso de 66 anos morre após ser picado por uma cobra

Um idoso de 66 anos morreu após ser atacado por uma cobra em Mato Grosso. Segundo os médicos, a vítima identificada como Amélio Rubim morreu em decorrência de uma parada cardiorrespiratória após ser picada no pé. Ele era produtor rural e, de acordo com a família, trabalhava no campo, quando foi atacado.

Como ele mora em uma área rural, chegou à unidade de saúde 30 minutos após o ataque do animal.

“Ele chegou com uma hemorragia bem intensa no hospital. Nós realizamos todo o procedimento médico e aplicamos o soro antiofídico, que é diluído no soro e injetado na veia para tentar conter a disseminação do veneno, mas, infelizmente, não foi o suficiente”, relatou.

O homem teria sido picado por uma jararaca. (AG)

