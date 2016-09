Idoso de 74 anos é preso por estuprar uma menina de 11 anos

Acusado de manter relações sexuais com uma menina de 11 anos, que era considerada desaparecida desde maio, um caminhoneiro de 74 anos foi preso em flagrante por policiais militares, em Santos (SP). Após uma denúncia anônima por telefone, os policiais localizaram o idoso e a criança dentro do caminhão do acusado. A menina se encontrava vestida, enquanto os botões da calça do caminhoneiro estavam abertos.

Questionada pelos PMs sobre o que ocorrera entre ela e o idoso, a garota relatou a prática de atos libidinosos momentos antes. Porém, disse que ambos mantiveram relação sexual na véspera. Segundo a menina, há cerca de um mês, ela passou a morar com o caminhoneiro, porque “apanhava” de parentes.

O acusado recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher. Ele foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável (menor de 14 anos ou quem, por qualquer causa, não possa oferecer resistência ou discernir sobre o ato). A pena varia de 8 a 15 anos de reclusão.

