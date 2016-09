Idoso de 84 anos é preso por suspeita de estuprar a neta

Um idoso de 84 anos foi preso suspeito de estuprar a neta de 5 anos, em Maceió. A nora fez a denúncia.

De acordo com a polícia, o idoso chegou ao local urinado e com muita dificuldade para se locomover. Ainda segundo os agentes, a Polícia Militar esteve na residência do senhor e foram informados que a nora é usuária de drogas e está querendo tomar a casa do idoso e, por isso, teria feito a denúncia.

Ele foi autuado por estupro de vunerável e terá uma audiência de custódia. (AG)

Comentários