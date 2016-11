Um senhor de 94 anos foi morto por uma “ovelha agressiva” na França. O animal é “conhecido por arrumar confusões”.

A polícia acredita que o homem foi morto enquanto fazia uma caminhada, quando foi atingido pela ovelha, que ficou pulando em cima dele até sua morta. O animal foi encontrado perto da cena do crime, e as marcas no rosto e corpo do homem levam a polícia a crer que o animal seja o único suspeito. O caso aconteceu em um vilarejo na região de Bordeaux.

