Polícia Idoso é assassinado na Zona Norte de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 25 de novembro de 2019

O Samu foi acionado para socorrer a vítima Foto: BM/Divulgação Foto: BM/Divulgação

Um idoso de 65 anos foi morto na esquina da avenida Benjamin Constant com a Cairu, na Zona Norte de Porto Alegre, na noite de domingo (24). Ele teria sido atingido por pauladas na cabeça na frente do prédio onde mora a sua irmã.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas o homem já estava morto quando a ambulância chegou no local. A Polícia Civil investiga o caso, que pode tratar-se de latrocínio ou homicídio.

A carteira do idoso foi encontrada perto do seu corpo. Ele falava ao telefone no momento do crime, segundo a Brigada Militar. Os assassinos fugiram. Imagens de câmeras de segurança da região serão analisadas pela Polícia Civil.

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário