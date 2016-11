Um flanelinha esfaqueou um idoso de 63 anos no braço e no abdômen durante uma discussão no Centro de Santa Maria, no começo da noite de quarta-feira (30).

Conforme a Brigada Militar, o caso ocorreu perto da praça Saldanha Marinho. A vítima foi submetida a uma cirurgia. O criminoso fugiu.

Comentários