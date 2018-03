Idoso é flagrado dirigindo bêbado e sem carteira de habilitação em uma rodovia federal gaúcha

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) flagrou um homem de 63 anos dirigindo embriagado e sem carteira de habilitação, na noite de -feira (12), no quilômetro 244 da BR-386, em Soledade, na Região Noroeste do Rio Grande do Sul.

O idoso, que conduzia um Fusca, foi abordado pelos policiais durante patrulhamento no perímetro urbano do município. Ele apresentava um forte odor de álcool e foi submetido ao teste do etilômetro, que acusou 1,33 mg/l. O motorista foi levado para a delegacia de Soledade.

