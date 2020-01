Mais um idoso morreu vítima de bala perdida em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Adenir Nunes da Conceição morreu no sábado (4), depois de ser atingido no Morro do Salgueiro. Essa é a quarta morte na cidade em menos de um mês. Um carro da PM foi atacado por bandidos. Não houve confronto, mas Adenir acabou baleado.