Um homem de 77 anos, residente no condado de Whatcom, no estado norte-americano de Washington, matou a mulher com um tiro e suicidou-se, de seguida, na quarta-feira (28). O idoso contactou as autoridades e explicou que deixaria um texto, no quarto, a justificar as suas ações. Os investigadores encontraram algumas cartas de suicida no local.