Idoso morre ao ser atropelado em parada de ônibus de Viamão

Um idoso morreu atropelado em Viamão, na Região Metropolitana da capital. O acidente ocorreu na manhã desta quinta-feira (19), quando um carro avançou, por volta das 8h, sobre a calçada da parada 42 da ERS-040, atingindo a vítima, que veio a óbito.

Segundo a Brigada Militar, o condutor do Honda Civic perdeu o controle do carro na curva da estrada, destruindo a parada de coletivos. A colisão foi tão forte que o veículo capotou sobre a estrutura, destruindo a cobertura da parada. O motorista e um pedestre ficaram feridos e foram encaminhados para atendimento hospitalar.

Moradores e comerciantes do bairro reclamam da localização da parada em uma curva. Recentemente ocorreu outro acidente parecido no local, mas sem vítimas fatais. O efetivo do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) em Viamão, que estava em atendimento a um acidente em Águas Claras, solicitou apoio do 18ºBPM. A área está isolada para a chegada a perícia. Uma faixa de trânsito está bloqueada no local.

