Idoso morre após incêndio em apartamento no bairro Petrópolis, em Porto Alegre

Por volta das 2h30 desta terça-feira (2), um apartamento localizado no bairro Petrópolis, em Porto Alegre, pegou fogo. Segundo o Corpo de Bombeiros, Paulo Gilberto Simões D’Ávila, de 70 anos, estava sozinho quando o fogo se alastrou fogo.

O prédio fica na Rua Ferreira Viana. O apartamento, no nono andar do bloco F, foi o único atingido. Os outros moradores do prédio não precisaram ser evacuados. Quando chegaram, os bombeiros encontraram o idoso já sem vida.

Ainda não há indícios sobre como o fogo teria se alastrado. Nos próximos dias será feita uma avaliação no condomínio sobre a existência de Plano de Prevenção contra Incêndios (PPCI).

