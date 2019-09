Idoso morre atropelado e familiares incendeiam carro de motorista no RS

Um idoso morreu após ter sido atropelado por um veículo Celta, em Bom Jesus, no Rio Grande do Sul. O motorista, de 23 anos, fugiu do local do acidente, mas foi localizado pouco tempo depois. Com o impacto, a cabeça do homem de 75 anos foi arrancada e arremessada para 30 metros de distância do carro, segundo o delegado regional Carlos Defaveri.

Em depoimento à polícia, o condutor relatou que perdeu o controle do carro ao fazer uma ultrapassagem, atingindo o idoso. Ele negou que estivesse em alta velocidade e não quis fazer o teste do bafômetro.

Familiares da vítima ficaram revoltados com o acidente e depredaram a residência onde o motorista reside. Depois, os familiares voltaram para o local do acidente, e dois homens colocaram fogo no carro do suspeito. As circunstâncias do acidente serão apuradas.

