Um idoso morreu, na tarde desta segunda-feira, após sofrer uma colisão na BR-116, em Dois Irmãos, no Vale do Rio do Sinos. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu no quilômetro 227 e envolveu três veículos. Quatro pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para o hospital do município.

