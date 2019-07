Um advogado de 61 anos morreu baleado nesta terça-feira (2) após ser recebido a tiros pelo ex-dono do imóvel que havia arrematado em um leilão, em Bariri (SP). De acordo com a Polícia Militar, o imóvel, localizado na área central, foi a leilão após o proprietário Cyro César de Aguiar, de 66 anos, perdê-lo por uma dívida com uma instituição bancária.

Deixe seu comentário: