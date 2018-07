Idosos bloqueiam ruas na Venezuela

Apoiados em suas bengalas, sentados em cadeiras de plástico, ou de pé, e de mãos dadas, idosos bloquearam, nessa quarta-feira, as ruas de várias cidades da Venezuela para exigir o pagamento de suas aposentadorias em dinheiro, severamente escasso. No centro de Caracas, cerca de 200 aposentados pararam o trânsito na avenida Urdaneta, a poucas quadras do palácio presidencial de Miraflores.

