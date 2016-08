Idosos casados há 62 anos são internados em clínicas diferentes e choram ao se separar

Uma foto de partir o coração ganhou enorme repercussão na internet. Ela mostra o casal de idosos Wolf e Anita Gottschal chorando em uma clínica. De acordo com a neta deles, Ashley Bartyik, eles estão internados em lugares diferentes, por causa da burocracia do plano de saúde, e choram a cada vez que têm que se separar.

Em um texto compartilhado junto com a foto do casal no Facebook, Ashley conta que os avós são casados há 62 anos. Eles precisam de cuidados, então, estão internados em unidades intermediárias de saúde. As instalações são destinadas a pessoas que precisam de cuidados médicos, mas não chegam a ser hospitais.

Mas, por causa do plano de saúde, eles não conseguem internação no mesmo lugar. Anita só consegue ver Wolf quando algum parente a leva à unidade onde ele está, a 30 minutos de distância, o que só é possível a cada dois dias. A cena foi registrada no Canadá.

Comentários