Cerca de 120 idosos que integram os serviços da Fundação de Assistência Social e Cidadania na Zonal Sul se reuniram para uma grande festa na beira do Guaíba, no Parque Gigante, nesta quarta (2), durante atividade que integra o calendário do Mês do Idoso na Capital. A programação incluiu música, dança, aula de yoga, apresentação de canto, manicure, maquiagem entre outros.

Deixe seu comentário: