Idosos envolvem-se nas celebrações de Páscoa no Asilo Padre Cacique

Época de reflexão, a Páscoa também significa para moradores do Asilo Padre Cacique um momento de sociabilidade que contribui para o seu bem-estar. Aqueles que se identificam com a celebração católica, preparam-se para participar da missa de lava pés, na quinta-feira (29/03), às 16h. Na ocasião, o bispo Dom Adilson Busin fará a encenação do momento em que Jesus lavou os pés de doze pessoas.

– Percebemos que os moradores e as moradoras ficam envolvidos com esta questão. Eles ensaiam o momento da lavagem dos pés e alguns nos procuram com antecedência para mostrar seu interesse em participar. Mesmo aqueles que não são católicos são convidados a compartilhar esta ocasião – comenta a assistente social, Rogéria Pasini.

A programação religiosa do Asilo Padre Cacique iniciou com a missa do Domingo de Ramos, às 9h30. Na Sexta-Feira Santa, às 15h, ocorre a Paixão de Cristo com procissão. Já no sábado (31/03), é realizada a missa festiva, às 19h, que este ano conta com a apresentação de um coral de Santa Catarina. No domingo (1°/04), às 9h30min é celebrada a missa de Páscoa.

