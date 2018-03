Idosas solitárias estão cometendo pequenos crimes no Japão para, na prisão, encontrarem o cuidado que não encontram junto à família, segundo a revista Bloomberg. Quase 20% da população carcerária feminina do país é composta por idosas. Deste grupo, 90% foi condenada por pequenos roubos em lojas. O país tem a maior proporção de idosos no mundo (27,3% dos japoneses tem mais de 65 anos).

