Idosos são enganados com promessas de colchões milagrosos e acabam contratando empréstimo consignado

Um novo golpe aplicado principalmente contra idosos têm feito diversas vítimas no litoral do Rio Grande do Sul. Vendedores atraem pessoas de idade com promessas de colchões milagrosos, que eliminam dores na coluna e proporcionam noites de sono mais tranquilas, quando, na verdade, estão influenciando o comprador a assinar um empréstimo consignado.

Essa prática é considerada ilegal pois resulta em uma venda casada, prática proibida pelo Código de Defesa do Consumidor. A maior parte das vítimas são aposentados que vivem em bairros humildes de cidades do litoral sul, como Capivari do Sul, Mostardas e Tavares. Os vendedores batem de porta em porta e se apresentam como representantes de uma fábrica de colchões. Em seguida, fazem demonstrações do produto inovador, que ao ser ligado na tomada, vibra e emite “ondas magnéticas”, capazes de aliviar dores e fazer massagens. Eles oferecem aos aposentados a garantia de que o produto, que vem com um controle remoto que aumenta e diminui a velocidade dos movimentos, tende a durar dez anos ou mais.

Os colchões variam entre R$ 3 e R$ 5 mil, mas, somado aos juros e taxas, algumas transações chegam a mais de R$ 12 mil. Assim, o comprador acredita estar comprando um produto que custa um valor, mas acaba pagando três vezes além do que foi apresentado.

Os vendedores e bancos que estão envolvidos no crime foram condenados pela Justiça a devolver os valores já cobrados e a ressarcir os aposentados por danos morais. Especialistas também explicam que não existem comprovações científicas de que os colchões possam ter efeitos terapêuticos. O que se orienta, nestes casos, é que os idosos busquem orientações de especialistas para o tratamento de patologias da coluna.