Mais uma edição do Se Vira nos 60 será realizada nesta quinta (13), às 14h, no Centro Cultural Cia das Artes (rua dos Andradas, 1780). A programação conta com atividades e atrações culturais gratuitas. A principal atividade será a palestra Pedestre idoso: caminhar para mobilidade segura, ministrada pela Coordenação de Educação para Mobilidade da Empresa Pública de Transporte e Circulação.

