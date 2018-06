O IEL (Instituto Estadual do Livro), vinculado à Sedactel (Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer) do Rio Grande do Sul, lançou o prêmio Minuano de literatura, em dez categorias. A iniciativa, realizada em parceria a Ufrgs, tem por objetivo estimular a produção de autores gaúchos. Informações pelo telefone (51) 3314-6450.

Deixe seu comentário: