iFood apresentará modelo de negócios em palestra do SEBRAE

Um evento que apresentará as tendências para os interessados sobre o setor de alimentos e bebidas, ganhos e ferramentas para um melhor resultado com a utilização de delivery. Assim será apresentado o Modelo de Gestão iFood – Implantação e Gestão, que acontece no dia 14 de agosto, às 15h, no Espaço Sebrae de Negócios (Av. Salgado Filho, 135), em Porto Alegre. As inscrições podem ser feitas pelo link http://bit.ly/PalestraIfood.

“Nosso interesse principal é mostrar para os proprietários de bares e restaurantes a oportunidade de aumento de vendas, quando se utiliza plataforma de delivery, como esse público pode aproveitar melhor esse canal de vendas e também apresentar um programa de desenvolvimento que elaboramos para o segmento de alimentação”, comenta a especialista de atendimento do Sebrae RS, Giovana Renata Vanzella.

O iFood participará do evento com a palestra “Delivery – Implantação e Gestão – Modelo de Gestão iFood”, realizada pelo coordenador comercial de Porto Alegre, Alexandre Brum. “Um curso para o segmento de alimentação e delivery tem um papel fundamental no crescimento desses empreendedores. O iFood é a única empresa que desenvolve todo o ecossistema de food service, gerando oportunidades e renda para restaurantes, consumidores, entregadores, produtores e distribuidores de insumos e embalagens. Buscamos sempre compartilhar conhecimento e trazer casos reais de parceiros para que os participantes possam se inspirar e impulsionar ainda mais seus negócios. Avalio que essa é uma parceria que só traz benefícios para todos”, afirma Brum.

