IGP aponta falha mecânica em brinquedo que feriu jovens em Nova Roma do Sul, na Serra Gaúcha

Um brinquedo do Eco Parque, em Nova Roma do Sul, vitimou duas jovens, que foram içadas de forma irregular até o topo de onde deveriam descer em alta velocidade. Apesar do equipamento não ter caído, as adolescentes, de 17 e 18 anos, ficaram com ferimentos, devido ao impacto. Ao fazerem a perícia, o Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul (IGP-RS) encontrou indícios de falha mecânica durante elaboração do laudo mecânico do brinquedo pêndulo, no Eco Parque. A perícia completa será concluída em até 90 dias.

Uma das meninas teve lesões na coluna e já teve alta. Já a segunda, quebrou as duas pernas e está em estado estável, no Hospital São Carlos de Farroupilha.

Conforme o delegado que investiga o caso, o brinquedo deve ficar interditado até a conclusão das investigações. O Eco Parque se manifestou em nota, afirmando que presta assistência às feridas e que aguarda resultados da perícia para corrigir eventuais falhas no brinquedo.