O Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna (IGP-DI) registrou inflação de 1,48% em junho deste ano, abaixo do 1,64% de maio. Com esse resultado, o índice acumula alta de 5,45% no ano e de 7,79% em 12 meses, segundo a Fundação Getulio Vargas. Em junho de 2017, o IGP-DI havia registrado deflações (quedas de preços) de 0,96% no mês e de 1,51% em 12 meses.

