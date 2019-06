IGP disponibilizará serviço de identificação de drogas na Arena durante a Copa América

O Instituto Geral de Perícias disponibilizará durante a Copa América, na Arena do Grêmio, um serviço inédito nas unidades esportivas, de identificação preliminar de drogas em artigos apreendidos. Será possível identificar a presença de entorpecentes como maconha, cocaína, LSD e ecstasy, através de testes realizados por peritos criminais nos postos da Polícia Civil. O resultado fica pronto em questão de minutos.

Para a ação, o IGP conta com o apoio da Brigada Militar e da Polícia Civil, que realizam o policiamento durante o jogo. A diretora geral do Instituto, Heloísa Kuser, anunciou que também serão realizados exames para verificar fraudes em ingressos, e que, durante o evento, haverá uma equipe de especialistas em explosivos, para garantir a segurança do público.

