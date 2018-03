Os laboratórios do IGP-RS (Instituto-Geral de Perícias do Rio Grande do Sul) emitiram 142.660 no período entre janeiro de 2015 e fevereiro deste ano. Foram investidos mais de R$ 2,5 milhões na compra de equipamentos e na modernização dos serviços do Departamento de Perícias Laboratoriais, como a digitalização de 100% dos documentos técnicos.

