Igreja das Dores entra em nova fase de restauração

Na semana em que comemora o seu setenário, a Igreja das Dores, imponente construção situada no Centro Histórico de Porto Alegre e já tombada como patrimônio histórico da cidade, será contemplada com um projeto que prevê a sua restauração e elevará sua importância como centro cultural. Por meio da LIC-RS, a Braskem financiará o restauro, que deverá ser entregue para a comunidade ao final de 2017.

Os recursos serão investidos na implantação do Plano de Prevenção Contra Incêndios, restauro do retábulo da capela suplementar, do telhado e de bens integrados da capela mor da Igreja das Dores, dando base para a construção do primeiro museu de arte sacra da Capital. O que está contemplado na LIC-RS permitirá a preparação do espaço e a restauração dos principais objetos que formarão o acervo do museu. “A Igreja das Dores é um símbolo da identidade regional, além de ser uma referência histórica da cidade. Junto disso, o potencial de se elevar com um marco cultural incentivou a empresa a participar do projeto”, afirma João Ruy Freire, diretor de relações institucionais da Braskem no RS.

O projeto será lançado nesta quinta-feira (15/09) em uma cerimônia aberta para a comunidade, a partir das 19h30min. A programação, que fará parte do Setenário (Festa da Padroeira) da Nossa Senhora das Dores, inicia-se com uma missa e segue às 20h30min com a apresentação do Coro Jovem de Nossa Senhora das Dores.

A Igreja das Dores é a única tombada pelo IPHAN na cidade e foi um dos primeiros tombamentos no Estado. Por ser uma referência cultural, artística, arquitetônica e histórica da cidade, é um dos pontos turísticos mais procurados pelos visitantes, já tendo sido contemplada por um programa do Monumenta para divulgação de seu potencial turístico. A Igreja faz parte do circuito cultural do Centro Histórico, possibilitando a manutenção da memória e da história de Porto Alegre.

O pedido de tombamento foi uma iniciativa da própria comunidade, o que demonstra o quanto ela é importante para os porto-alegrenses. Para o pároco da Igreja e coordenador dos projetos, Padre Luís Carlos de Almeida, “a história da Igreja das Dores caminha de mãos dadas com a história da cidade. O olhar do cidadão e do turista cada vez mais voltados para a fachada lacustre, formando o nosso estonteante cartão postal, demonstram que Dores não é apenas o passado e o presente, mas o futuro da nossa Porto Alegre”.

De 2001 a 2006, a Igreja passou por um processo de restauro com verba incentivada pela LIC-RS. Naquele momento foi feita a troca de fiação e restauro do interior da nave.

Ao final de 2015, dois projetos foram aprovados para restauração e construção do Memorial da Igreja das Dores: o primeiro pela Lei de Incentivo à Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, assumido pela Braskem, e o 2º pela Lei Rouanet do Ministério da Cultura, ainda em fase de captação de investidores. “Juntos, os projetos darão vida ao primeiro museu de arte sacra de Porto Alegre, abrindo para a comunidade um acervo composto por mais de 2.000 itens, entre peças litúrgicas, têxteis, flâmulas, estandartes, estatuária em gesso e madeira do séc. XIX, telas, medalhas, livros, partituras, fotos e papéis”, afirma Gabriela Magagnin, que coordena o processo de captação de recursos do projeto.

Comentários