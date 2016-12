Igreja das Dores recebe evento de Natal nesta sexta-feira

A Igreja das Dores, ponto turístico de Porto Alegre e uma das mais importantes construções do Centro Histórico da Capital, receberá nesta sexta-feira (16/12), às 19h30min, em sua escadaria, um evento de Natal gratuito e aberto ao público. A programação, oferecida pela Braskem, em parceria com a Igreja das Dores e Arquidiocese de Porto Alegre, terá como atrações principais o Coro Jovem da Igreja das Dores, a Banda Especial Simonal e a chegada do Papai Noel. O evento também marcará o início da obra de restauração no local, financiada pela petroquímica por meio da LIC-RS e que deverá ser entregue para a comunidade ao final de 2017. Na comemoração serão arrecadados brinquedos novos e/ou usados, que serão doados para a Creche Marista Tia Jussara da Ilha dos Marinheiros.

Restauração

O projeto de restauração da Igreja das Dores prevê a implantação de um Plano de Prevenção Contra Incêndios, o restauro do retábulo da capela suplementar, do telhado e de bens integrados da capela mor da Igreja das Dores, dando base para a construção do primeiro museu de arte sacra da Capital. O que está contemplado na LIC-RS permitirá a preparação do espaço e a restauração dos principais objetos que formarão o acervo do museu.

Comentários