Igreja proíbe a entrada de pessoas gordas e causa revolta na internet

Uma igreja americana se tornou alvo de críticas graças a uma resolução interna que bania a presença de pessoas gordas entre os membros de sua “equipe de louvor”. Como argumento para a polêmica diretriz, a congregação afirmava que a ausência de integrantes obesos facilitaria a “fluidez da unção”.

Um post publicado no site da igreja New Creation, localizada na cidade de Hillsboro (EUA), continha alguns pontos relacionados ao perfil da equipe de seus voluntários. Rapidamente, o texto foi tomando as redes sociais e o tópico da proibição de membros acima do peso roubou para si o holofote de críticas. Posteriormente, foi removido do site oficial.

A pastora Rebecca Sundholm, uma das líderes da igreja, argumentou que as diretrizes foram definidas há 28 anos e sequer são colocadas mais em prática. “Nosso líder tem problemas de peso”, ressaltou a pastora, que, no entanto, defende que sua igreja segue padrões, assim como qualquer outra instituição.

No site oficial, a igreja publicou uma nota oficial:

“Pedimos desculpas por qualquer mal entendido que nossas diretrizes tenham causado. Estas orientações nunca foram usadas para discriminar ou envergonhar alguém. Encaramos tal texto como mal interpretado. Sendo assim, ele será revisado e alterado. Perdoem-nos se ofendemos alguém. Não era nossa intenção. Nossa igreja é cheia de amor e compaixão pelos outros. Somos uma igreja diversificada com pessoas de várias idades, raças e tamanhos e as amamos com o amor de Jesus”.

