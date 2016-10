Igrejinha realiza a maior festa comunitária do Brasil 29ª edição da Oktoberfest

Há 29 anos, Igrejinha, cidade de origem germânica, localizada no interior do Rio Grande do Sul a aproximadamente 90 km da capital Porto Alegre, se transforma para receber mais de 150 mil visitantes. É a Oktoberfest, uma das maiores festas regionais do Brasil, que aumenta em cinco vezes a população da cidade por 10 dias durante o mês de outubro. A pequena cidade de 30 mil habitantes se agiganta, mobilizando cerca de 3 mil pessoas da comunidade que, de forma voluntária, doam seu tempo para organizarem a Oktoberfest de Igrejinha.

Em sua 29ª edição, a festa acontecerá de 14 a 23 de outubro. Infraestrutura, chope, alimentação, programação, logística, shows, decoração, tudo é planejado e definido pelos voluntários. O evento, reconhecido como Patrimônio Cultural do Estado e considerado a maior festa comunitária do país, surgiu como forma de homenagear os imigrantes alemães que colonizaram a região, mantendo vivos e disseminando seus costumes e tradições.

A motivação dos voluntários que dão o caráter comunitário à festa é o próprio resultado de seu trabalho: todo o lucro obtido com o evento é revertido em doações para entidades da cidade e região. Em 29 anos de história, a Oktoberfest de Igrejinha registra números impressionantes: 3,91 milhões de visitantes, 3,70 milhões de litros de chopp consumidos e R$ 10,5 milhões distribuídos para mais de 60 entidades da cidade e região. Só o hospital da cidade recebeu, nos últimos três anos, mais de R$ 1,4 milhão, que foram investidos na sua ampliação e melhoria da estrutura. Também neste período entidades de segurança pública receberam R$ 586 mil e de educação R$ 274 mil.

A festa acontece tradicionalmente no Parque de Eventos Almiro Grings. São 11 hectares, 15 mil metros quadrados de área coberta, seis palcos – com mais de 220 horas de programação musical dos mais variados estilos, diversas opções de alimentação, parque de diversões e outros espaços que recebem as diversas atrações do evento.

Programação musical – bandas típicas e sucessos nacionais

Música, cultura, alegria e muita animação estão garantidas na 29ª Oktoberfest de Igrejinha. Durante a festa o público se divide entre os seis palcos distribuídos pelo parque. Por eles passarão mais de 220 horas de música entre bandinhas típicas, tradicionais, musicais de baile e eletrônica. No palco de shows estão confirmados Michel Teló, Victor e Leo, Jads e Jadson, Lucas e Felipe e o show de encerramento da 29ª Oktoberfest de Igrejinha com Luan Santana.

Atrações

Além do tradicional chope, o evento oferece ao público o melhor da gastronomia típica alemã, produtos coloniais, bandinhas e orquestras, desfiles de rua, mostras culturais, competições esportivas e jogos germânicos – atividades esportivas vinculadas aos trabalhos dos primeiros colonos imigrantes, como serrar madeira com serra manual e cortar lenha com machado.

Ingressos

Os ingressos para todos os dias da programação estarão disponíveis em 31 pontos de venda de 25 cidades (lista no site), ou pela internet através do www.ticketmais.com.br. Ingressos antecipados para cada dia custam R$ 15,00 (quinze reais), valor único, inclusive nos shows nacionais. Camarote Brahma (1º lote) feminino R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), masculino R$ 180,00 (cento e oitenta reais). Após o início da festa (14 de outubro), os visitantes poderão adquirir tanto nos pontos de venda externos, como na Internet e nas bilheterias do parque, por R$ 20,00 (quinze reais).

Carreata do Chope – a festa começa antes nas cidades da região – 13 de outubro

Na quinta-feira que antecede a abertura da festa, acontece, tradicionalmente, a Carreata do Chope. Uma grande comitiva percorre cidades do Vale do Sinos e Paranhana, anunciando a chegada do chope que irá abastecer as mais de 240 torneiras do parque.

Desfile Oficial – 16 de outubro

Todos os anos, dentro da programação da festa, ocorre o tradicional Desfile Oficial, com carros alegóricos e participação da comunidade para contar a história da imigração alemã na cidade. O trajeto do desfile percorre as ruas centrais, iniciando na Avenida Castelo Branco. O Desfile Oficial acontece dia 16 de outubro, domingo, às 10h.

Kindertag – Oktoberfest Infantil – 19 de outubro

As crianças têm um dia só para elas. Inúmeras atividades são preparadas para o divertimento de alunos das escolas da rede de ensino municipal e dos municípios vizinhos. Neste dia especial, a recepção é feita pelo casal infantil da corte, a Mädchen Manuela Wasem Krummenauer e o Bubchen Kayky Gabriel Silveira de Ávila. No Kindertag não há cobrança de ingresso, nem comercialização de chope, somente refrigerante.

Seniorentag – Oktoberfest da Terceira Idade – 20 de outubro

Durante a programação de dez dias da festa, um deles é dedicado especialmente às pessoas da terceira idade, com a participação da Seniorin Elaine Diva Göttert na recepção. Apresentações de grupos de danças típicas alemãs e a integração entre grupos vindos de todo o Estado fazem desse um dia, que tem entrada gratuita, um encontro alegre e divertido.

Bier Platz – gastronomia e cervejas especiais

Um dos espaços mais disputados do Parque de Eventos Almiro Grings pelos visitantes da Oktoberfest é o Bier Platz. Inspirado na Oktoberfest de Munique, na Alemanha, o local reúne famílias e amigos em confraternizações e oferece a oportunidade de conhecer e degustar cervejas especiais, além de oferecer diversas opções de pratos típicos da gastronomia alemã.

Chopp Brahma

Pelo segundo biênio consecutivo a Oktoberfest de Igrejinha terá as torneiras do Parque de Eventos Almiro Grings abastecidas com Chopp Brahma, da AMBEV. A parceria de sucesso foi iniciada em 2014, e renovada para a 29ª e 30ª edições (2016 / 2017), garantindo chope de qualidade aos visitantes. Neste ano os visitantes podem optar entre Brahma Claro, Brahma Black, Brahma Extra Lager, Brahma Extra Red Lager, Colorado Appia e Wäls Session, cervejas importadas Franziskaner Hefe-WeissbierHell e Franziskaner Hefe-WeissbierDunkel e para os motorista o Brahma Zero.

Vila Germânica

O Parque de Eventos Almiro Grings abriga a Vila Germânica com oito construções coloniais em estilo enxaimel, todas com diferentes atrações: Museu do Imigrante, Casa do Imigrante, Casa da Música, Igreja, Armazém (espaço onde são vendidas delícias coloniais como linguiça e Spritzbier), Ferragem e Artesanato, e um espaço de Genealogia onde os visitantes podem descobrir o mapa de sua origem germânica.

A Corte

Com participação fundamental na divulgação do evento, a corte foi definida a partir de abril. A rainha Endieli Roberta Rörig, as princesas Isis Milena Koetz Reis e Vanessa Fernanda Hörnig, a Mädchen Manuela Wasem Krummenauer, o Bubchen Kayky Gabriel Silveira de Ávila e a Seniorin Elaine Diva Göttert formam a corte deste ano, que carrega a responsabilidade de transmitir a amizade e alegria da festa por todo o estado.

Comissões

A festa, tanto na etapa preparatória como durante o evento, é organizada de forma voluntária. Ao longo do ano 23 comissões realizam seus trabalhos sob a orientação da diretoria da AMIFEST – Associação Amigos da Oktoberfest de Igrejinha – e fazem a festa acontecer, contando com a mobilização e o apoio da comunidade.

Aqui todos fazem a festa

A 29º edição do evento tem como tema “Aqui todos fazem a festa”. O presidente da AMIFEST, Fabiano Beck, explica: “A festa é resultado do trabalho intenso de aproximadamente três mil voluntários que, assim como os visitantes, se divertem e aproveitam do primeiro ao último dia do evento. É uma festa para todos!”.

