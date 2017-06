Iguatemi Porto Alegre promove segunda edição de evento exclusivo para apaixonados por pets

O Iguatemi Porto Alegre se prepara para mais uma edição do Love Pets, evento exclusivo que une conteúdo e entretenimento inspirados no mundo animal. O reencontro de apaixonados por pets e todos os peludos acontece nos dias 24 e 25 de junho, das 10h às 18h.

Para promover um final de semana cheio de carinho e diversão para essa turminha e seus donos, será montada uma arena no estacionamento coberto do 1º piso do Shopping (Rua Antônio Carlos Berta), ao lado da portaria próxima à Panvel. Entre as atrações gratuitas para cães, gatos e pet lovers, estão palestras e bate-papos com especialistas sobre o universo dos pets, pet games, estúdio para fotos e pet care, um espaço com dicas de veterinários. E para quem está em busca de um bichinho e pensa em adotar um companheiro, o evento contará novamente com uma feira de adoção responsável, em parceria com a ONG Onda Animal, de Cachoeirinha (RS). Na primeira edição, 32 animais ganharam um novo lar.

“Mais uma vez, a Love Pets Iguatemi vem para surpreender os clientes, que encontram no Shopping um verdadeiro espaço de experiências e conveniências. Além das diversas atividades para adultos e crianças, nossos queridos pets também ganham espaço para diversão”, destaca Marcia Ferla, gerente de Marketing do Shopping. Essa é a segunda das três edições do evento no ano: a primeira foi realizada em março, e a terceira está prevista para outubro.

SERVIÇO:

O que: Love Pets Iguatemi | 2ª edição

Quando: 24 e 25 de junho (sábado e domingo)

Horário: das 10h às 18h

Onde: Iguatemi Porto Alegre (Av. João Wallig, 1800) – estacionamento coberto do 1º piso do shopping (Rua Antônio Carlos Berta)

CONFIRA AS PALESTRAS DA LOVE PETS:

24/06 – Sábado

11h – Mantendo corpo e mente dos cães em equilíbrio com a sociabilização

Palestrante: Felipe Hartz

12h – Cuidados com o frio e as influências na dor e dificuldades de locomoção

Palestrante: Ricardo Pacheco

13h – Leishmaniose – Alerta Epidemiológico, como devemos agir?

Palestrante: Carine Danesi

14h – Como ensinar meu cão? Local para urinar, não mexer no lixo, não roer móveis…

Palestrante: Alessandro Philippsen

15h – Frio chegou – Cuidados e prevenção de doenças respiratórias

Palestrante: Maíra Haase Pacheco (Welfare)

16h – Sendo Bons “Pais” ou Tutores pelo olhar do cão. Erros e acertos do dia a dia.

Palestrante: Ricardo Pacheco

17h – Animais X Condomínios – O que diz a Lei

Palestrante: Luana Oliveira michels

25/06 – Domingo

11h – Cães de guarda e segurança

Palestrante: Alessandro Philippsen

12h – Pânico, fobias e outros distúrbios de comportamento

Palestrante: Luiz Antônio Scotti

13h – Diabetes em cães e gatos

Palestrante: Guilherme Silvio

14h – Curiosidades sobre felinos – dicas de saúde e bem estar

Palestrante: Francine Hesse (Welfare)

15h – Usando os petiscos de maneira saudável

Palestrante: Raquel Valim

16h – CACHORRADAS MIL – Conversa animada sobre amizade, afeto, saúde, envelhecimento e adoção.

Palestrante: Maíra Franz e Mari Kalil, com mediação de Rosane Marchetti

17h15 – Caminha do Pet – Importância do Sono adequado

Palestrante: Ricardo Pacheco

