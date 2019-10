II Encontro para Educadores debate o futuro do ensino no país

Provocar novos pensamentos sobre educação e discutir as perspectivas de práticas mais humanas no ensino é o propósito do II Encontro para Educadores promovido pela SUMMIT como parte do projeto Escola Criativa TRIS. No dia 3 de outubro, das 8h às 12h, um grupo de cerca de 100 professores, pedagogos e profissionais que trabalham com educação de crianças e adolescentes irão se reunir na Fábrica do Futuro (R. Câncio Gomes, 609, Porto Alegre) para debater diversos aspectos relacionados ao aprendizado. O evento está com inscrições abertas pelo email projetoescolas@summitbr.com.br ou pelo telefone (51) 9.9712.3920.

“Entendemos que são muitos desafios na educação, e queremos trazer uma perspectiva mais otimista de futuro, trazendo novos olhares e também práticas já em uso, como forma de inspirar os participantes”, Andrea Medeiros, Gerente de Marketing da Summit.

A programação envolve a troca de experiências com a participação de Rodrigo Angelito – fundador da Idapt, primeira plataforma de conhecimentos de vida do Brasil – que vai falar sobre “New Game – Nova Era da Educação”. O escritor e educador André Gravatá abordará o tema “Educação, poesia e território: quais caminhos poderiam se abrir no tempo presente?”. Adriana Rutzen, psicóloga e especialista em Inteligência Emocional para líderes, vai mostrar um olhar mais voltado para as “Emoções a Serviço da Felicidade”.

O tema de encerramento será “Equilíbrio entre Tecnologia e Emoções: caso Colégio Bandeirantes”, apresentado por Emerson Pereira, executivo que atua há mais de 20 anos na escola e atualmente é diretor da área de tecnologia educacional. Um dos diferenciais do Colégio Bandeirantes é trabalhar a inteligência emocional com apoio da tecnologia, o que estimula a do modelo educacional.

Escola Criativa TRIS

Com 25 anos de mercado e referência no segmento de material escolar, a gaúcha SUMMIT lançou em 2018 o Projeto Escola Criativa TRIS, que busca unir educadores, alunos e pais com conteúdos e experiências práticas que abordam o futuro da educação, desafios do ensino, tendências e modelos que dão certo.

A primeira ideia de trazer essa discussão surgiu após pesquisas desenvolvidas pela empresa que apontaram a importância das experiências lúdicas para desenvolvimento das crianças e muitas vezes a dificuldade de algumas escolas e pais de fomentar essas vivências de forma que favoreçam futuramente o aprendizado concreto.

“O brincar tem uma simbologia enorme e é uma experiência extremamente rica para o desenvolvimento infantil, pois forma toda base para o aprendizado. A partir de workshops com profissionais de diferentes áreas do conhecimento, provocamos essa reflexão de como conectar o universo lúdico ao mundo real, aproximando pais, filhos e professores para fomentar criatividade e felicidade”, explica Andrea Medeiros, gerente de marketing da SUMMIT.

A primeira ação do Escola Criativa ocorreu em 21 de junho de 2018 para um grupo de educadores de diversas escolas de Porto Alegre. A programação envolveu palestras com o tema “A Era da Complexidade e o futuro da Aprendizagem”, com Scholé, da Perestroika, que defende a aprendizagem como processo divertido, inspirador e prazeroso, e também “A Educação, reimaginada”, com Carla Mayumi, co-autora do livro Volta ao Mundo em 13 escolas. A obra relata experiências de novos modelos de educação.

Pesquisam indicam os benefícios de estimular a criatividade na infância

Estudos mostram que quando a criança é estimulada adequadamente e de diversas maneiras, juntamente a um ambiente enriquecido de materiais adequados para sua idade, o cérebro utiliza caminhos diferentes, que se fortalecem todas as vezes que são utilizados. Tais experiências são depositadas na memória de longo prazo.

Quando falamos de memória, estamos falando de aprendizado. Para que possamos ter memória, primeiramente as informações precisam entrar em nosso sistema através das vias sensoriais. Por isso, é muito importante que a criança brinque com diferentes materiais e texturas e tenha oportunidade de vivenciar experiências sensoriais. E quanto mais cedo ocorrem estimulações adequadas, melhores são os prognósticos e benefícios para uma criança com atraso no desenvolvimento. De acordo com estudos da neurociência, o cérebro possui uma grande plasticidade, principalmente até os 10 primeiros anos de vida. Esta plasticidade dá ao cérebro a capacidade de moldar-se de diferentes maneiras, em resposta às experiências, mudando e recuperando funções perdidas.

Um ambiente estimulante para o desenvolvimento do cérebro da criança maximiza o potencial dela, permitindo a ampliação da criatividade e o acesso à uma saúde emocional livre de fatores estressantes. Isso será muito benéfico a longo prazo para um ser humano capaz de lidar com questionamentos sobre os problemas da vida.

O Escola Criativa TRIS iniciou no Rio Grande do Sul e, segundo Andrea, a intenção é que o projeto seja replicado em outros estados também. “Nossa ideia é fazer ações com a comunidade e levar esse ambiente lúdico para unir diversos pais, educadores e crianças”, destaca.

Serviço /II Encontro para Educadores/ 03/10/ Fábrica do Futuro (Rua Câncio Gomes, 609, Porto Alegre)/ das 8h às 12h. Inscrições: projetoescolas@summitbr.com.br / (51) 9.9712.3920

Deixe seu comentário: