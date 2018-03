IIPC convida para o lançamento do livro “Sensos Evolutivos & Contrassensos Regressivos” da Adriana Lopes

Sensos Evolutivos & Contrassensos Regressivos, resulta do exercício do discernimento, com a proposta de pesquisar, analisar e ponderar sobre posturas maduras e contrapô-las às imaturas, sob a perspectiva conscienciológica.

Você é nosso convidado para o lançamento do livro “Sensos & Contrassensos”, da professora Adriana Lopes. Durante o evento, a autora propõe aprofundar o conhecimento sobre nós mesmos por meio do discernimento e do parapsiquismo, ou seja, por uma abordagem que vai muito além dos cincos sentidos e somos instigados a refletir sobre a hipótese da nossa manifestação em múltiplas vidas e dimensões.

Venha debater contribuindo com suas ideias e energias, uma oportunidade de poder colocar questões diretamente à autora e ter o livro autografado! Ofereça aos seus amigos evolutivos. Faça assistência oferecendo livros esclarecedores multidimensionais!

Palestra Gratuita/ Lançamento do livro “Sensos & Contrassensos”

Data: 17 de março de 2018, sábado às 16h

Local: Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia

Rua São Manoel, 189 – Bairro Rio Branco – IIPC Porto Alegre/RS

Maiores Informações: (51) 3224 0707 ou www.iipc.org

