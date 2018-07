IIPC convida para o próximo CURSO PACIFISMOLOGIA aos sábados com início dia 07 de julho

O IIPC (Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia) está promovendo o Curso Pacifismologia que será ministrado aos sábados, com início no dia 7 de julho à 8 de setembro, das 14h às 19h30, na sede em Porto Alegre.

Pacifismologia é a especialidade da Conscienciologia cujo objeto de estudo é o conjunto de técnicas para a autopacificação e a pacificação grupocármica, capazes de assentar a consciência centrada na responsabilidade íntima pelos pensenes do cotidiano – ortopensenidade – e o exemplarismo diuturno.

O materpensene deste curso é a Pacifismologia. As aulas foram distribuídas em temáticas abrangendo aspectos e nuanças do belicismo até alcançar os do pacifismo.

O curso é constituído por 20 aulas (50 h/aula), sendo 15 aulas expositivas, 2 vídeos debate e 3 modalidades de laboratório.

