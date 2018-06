IIPC Porto Alegre convida para o Curso “Autodestravamento Parapsíquico Interassistencial” nos dias 23 e 24 de junho

O autodestravamento parapsíquico interassistencial é a capacidade de a pessoa, determinada quanto às responsabilidades evolutivas, superar o medo, travões e preconceitos, em prol da prática da interassistência. A história do parapsiquismo caminha paralela à história da humanidade, contudo de maneira marginalizada, hermética, combatida, mistificada. Sempre foi considerada um saber oculto, reservado a poucos.

Com objetivo de desenvolver as percepções além dos 5 sentidos, de maneira interassistencial e cosmoética, será realizado em Porto Alegre, o curso “Autodestravamento Parapsíquico Interassistencial”.

No curso serão discutidos os principais gargalos atravancadores do desenvolvimento parapsíquico. Serão também aplicadas técnicas para proporcionar a desdramatização do autoconhecimento parapsíquico, propiciando o autodestravamento.

Para a professora Lane Galdino, o principal objetivo do curso é proporcionar o entendimento da utilização do parapsiquismo sadio na realização da programação de vida. O Parapsiquismo Interassistencial ajuda a pessoa a interagir melhor em todos os contextos da sua vida. Amplia a visão meramente fisicalista, na qual é considerada como mérito para estar nesta existência apenas a profissão, o dinheiro, a diversão e o lazer, consumindo 100% da rotina diária. O desenvolvimento do Parapsiquismo Interassistencial representa uma nova forma de percepção da realidade ao nosso redor, com nossos familiares e círculos de convivialidade. A pessoa passa, a partir dessa vivência multidimensional a assumir as rédeas da própria evolução, saindo da mediocridade.

“Assumir o parapsiquismo nesta vida, representa abrir uma janela para outras dimensões e realidades, onde a pessoa poderá se autoqualificar e ainda contribuir para o bem estar de outras pessoas”, explica.

Alguns tópicos que serão tratados no curso:

Estigmatizações ultrapassadas relacionadas ao parapsiquismo;

Travas do parapsiquismo;

Técnicas de enfrentamento dos medos relacionados ao parapsiquismo;

Utilidades do autodestravamento parapsíquico;

Técnicas para o desenvolvimento do autodestravamento parasíquico interassistencial.

Data: dia 23 e 24 de junho, no sábado das 9h às 20h, e domingo das 9h às 16h30

Local: Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia – IIPC

Rua São Manoel, 189 – Bairro Rio Branco – Porto Alegre/RS

Investimento: R$ 360,00 à vista ou R$ 400,00 em duas vezes

Informações: 51 3224 0707 ou www.iipc.org

