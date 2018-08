IIPC Porto Alegre convida para o Laboratório de Técnicas Energéticas – LTE

Venha investir na AUTOPESQUISA e no DESENVOLVIMENTO PESSOAL através do Laboratório de Técnicas Energéticas, nos dias 21, 23, 28 e 30 de agosto realizado há anos nos Centros Educacionais de Autopesquisa do Brasil, oferece abordagens práticas e técnicas que permitem ao aluno “sentir” suas próprias bioenergias, bem como as de objetos e de outras pessoas.

Essas técnicas foram organizadas pelo consenso derivado da experiência do corpo docente do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC).

O curso tem duração de 4 aulas de 2h e 30 cada uma.

Para participar deste laboratório é necessário que o aluno tenha participado destes cursos anteriormente: CIP, CPC, Pacifismologia ou Assistenciologia. Aprender a usar os recursos bioenergéticos dispersos na natureza só traz benefícios, venha malhar suas energias.

Deixe seu comentário: