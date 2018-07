IIPC Porto Alegre convida para Talk Show & Curso-Livro com autora Tatiana Lopes

Você é nosso convidado para o Talk Show “DESENVOLVIMENTO DA PROJETABILIDADE LÚCIDA”, da professora Tatiana Lopes no dia 4 de agosto às 16h. O Curso-livro, no dia 5 de agosto, é fundamentado na obra homônima Desenvolvimento da projetabilidade lúcida, da autora Tatiana Lopes, que estabelece rico e competente diálogo entre as abordagens teóricas da Projeciologia e seus experimentos pessoais.

A vivência lúcida da projeção consciente (também conhecida como experiência fora do corpo, viagem astral, desdobramento), como qualquer outra habilidade, exige dedicação e investimento por parte da pessoa interessada. Além disso, o desenvolvimento projetivo possibilita o descondicionamento gradual do restringimento intrafísico da consciência, através da autoconscientização quanto à própria natureza multidimensional.

O livro procura contribuir para a compreensão do processo de desenvolvimento do projetor consciente: a possibilidade de se alcançar traquejo na produção de projeções lúcidas produzidas através da vontade e de modo técnico. A autora presenteia os leitores com escrita envolvente e essencialmente motivadora aos interessados no tema.

TÓPICOS ABORDADOS:

Etapas do desenvolvimento da projetabilidade lúcida;

Travões da autoprojetabilidade;

Nível da projetabildade;

Efeitos do desenvolvimento projetivo.

Tatiana Lopes é graduada em Biblioteconomia pela UFMG e pós-graduada em Gestão Pública. Nasceu em Uberaba, MG, atualmente reside em Foz do Iguaçu, PR. Voluntária da Conscienciologia desde 2002, docente, autora de artigos científicos e verbetógrafa da Enciclopédia da Conscienciologia.

