IIPC Porto Alegre oferece Curso integrado de Projeciologia

O Curso Integrado de Projeciologia é uma atividade com abordagem objetiva e científica sobre as experiências fora do corpo ou projeção consciente e demais fenômenos projeciológicos. Nas aulas são utilizadas dinâmicas expositivas, técnicas energéticas, vídeo-didático, técnicas projetivas e outros recursos parapedagógicos, sustentados por metodologia multidimensional a partir da ótica do Paradigma Consciencial.

Ao longo das 50 horas de curso, divididas em 20 aulas, o aluno conhecerá as mais recentes pesquisas sobre os fenômenos parapsíquicos, a dinâmica das múltiplas existências e as técnicas para desencadear as experiências fora do corpo e as parapercepções.

A prática de exercícios bioenergéticos ajudará no desenvolvimento da sensibilidade e autodefesa energética, sempre com a orientação e supervisão de uma equipe multidisciplinar especializada de professores do IIPC – Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia.

O CIP não tem pré-requisitos. É um curso aberto a todas as pessoas interessadas em investir na Autopesquisa e no Desenvolvimento pessoal.

Aulas / Atividades / Carga horária

1. Bases da Projeciologia / 2h30

2. Paradigma Consciencial / 2h30

3. Holossoma / 2h30

4. Bioenergias / 2h30

5. Estados Alterados da Consciência / 2h30

6. Parafenomenologia / 2h30

7. Aula-vídeo / 2h30

8. Técnicas para a Projeção Consciente / 2h30

9. Vigília Física Anterior e Fase de exteriorização / 2h30

10. Período Extrafísico – Lucidez Extrafísica / 2h30

11. Período Extrafísico – Contatos Extrafísicos / 2h30

12. Fase da Interiorização e Vigília Física Posterior / 2h30

13. Laboratório de Técnicas Projetivas / 2h30

14. Desenvolvimento do Projetor Consciente / 2h30

15. Laboratório de Técnicas Projetivas / 2h30

16. Assistenciologia Através da Projeção Consciente / 2h30

17. Mentalsoma / 2h30

18. Holomaturidade / 2h30

19. Ferramentas para Autopesquisa / 2h30

20. Evolutividade / 2h30

Curso com 20 aulas, 50h/aula

2 horas e 30 minutos cada aula (2 horas de teoria e 30 minutos de práticas energéticas)

17 Aulas expositivas teórico práticas

1 Aula vídeo

2 Laboratórios de técnicas projetivas

Cursos:

06/03 à 15/05/2018, terças e quintas à noite/ 19h30 às 22h

10/03 à 26/05/2018 aos sábados à tarde/ 14h às 19h30/ Local: Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC). Rua São Manoel, 189 – Bairro Rio Branco – IIPC Porto Alegre/RS. Maiores Informações: (51) 3224 0707 ou www.iipc.org

