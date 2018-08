IIPC Porto Alegre promove o Talk Show e noite de autógrafos sobre”SÍNDROME DO IMPOSTOR”, da autora Adriana Kauati

Você é nosso convidado para o Talk Show & noite de autógrafos, evento gratuito no IIPC Porto Alegre, no dia 24 de agosto, sexta-feira, às 19h30, com a Adriana Kauati autora do “SíNDROME DO IMPOSTOR, Superação pela Autocientificidade”.

A presente obra apresenta conceitos teóricos sobre a síndrome e as vivências pessoais da autora da pesquisa realizada para superação desta psicopatologia.

A Síndrome do Impostor, psicopatologia que se caracteriza pelo sentimento de impostura, farsa, fraude, diante das próprias conquistas e dos elogios recebidos (não é, de modo algum, quando a pessoa se comporta igual a um impostor ou um farsante). A pessoa tem um sentimento intenso de falta de autenticidade em relação a imagem de competência que passa para as outras pessoas, mesmo se tiver êxitos reais. No início das pesquisas da Síndrome do Impostor, na década 70, acreditava-se que esta psicopatologia atingia somente as mulheres, mas atualmente pesquisas já mostram que atinge homens e mulheres, jovens e idosos, e membros de qualquer raça.

O esforço para parecer o que não é, seja para mais ou para menos, pode levar a um desgaste emocional da pessoa. Causa frustração, devido o indivíduo algumas vezes nem tentar ir atrás do que deseja, por achar que não vai conseguir, ou se sabotar se depreciando, por exemplo, em uma entrevista de emprego. A ansiedade é um sintoma muito presente nesta psicopatologia, podendo também levar a depressão.

Por que algumas pessoas com reconhecida competência têm dificuldades em assumir os próprios talentos? Quais as consequências desta postura na vida pessoal e profissional? Como superar esta síndrome? A convivência no meio acadêmico com pessoas de reconhecida competência, porém com dificuldade de assumir suas qualidades, motivou a autora a pesquisar este comportamento e a descobri-lo em si mesma.

Os resultados obtidos levaram ao reconhecimento e autossuperação da Síndrome do Impostor, e este livro tem por base experiências pessoais vivenciadas pela autora, que trouxeram resultados positivos e práticos através da utilização de técnicas para superação desta síndrome.

Adriana Kauati é pesquisadora há mais de duas décadas, professora de mestrado na Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), engenheira eletrônica, mestre e doutora em Engenharia Biomédica pela UFRJ. Pesquisadora e Voluntária da Conscienciologia desde 2005.

