Ilegal há 16 anos nos Estados Unidos, brasileira casada com um americano é presa em entrevista para obter o green card e permanecer no país

Uma brasileira foi presa na semana passada em Lawrence (Massachusetts), nos Estados Unidos, enquanto fazia uma entrevista para legalizar sua situação no país.

Casada há um ano com um americano, ela vive ilegalmente nos EUA há 16 e era sócia de um salão de beleza na região de Boston.

À BBC Brasil o advogado da brasileira afirmou que, após 45 minutos de entrevista no departamento de imigração, oficiais da Agência de Imigração e Alfândega (ICE – Immigration and Customs Enforcement, na sigla em inglês) entraram na sala com uma ordem de deportação.

A mulher, que tem quase 40 anos e não foi identificada, foi levada para uma cadeia local, onde está presa desde quinta-feira.

“Eles namoravam havia 8 anos e se casaram no ano passaddo”, disse o advogado Brian Doyle, que estava presente no momento da prisão. “Ela tinha trabalho fixo e nenhum histórico de criminalidade. Estamos tentando agora conseguir uma reabertura

do processo de deportação.”

Em nota, a agência de imigração dos EUA informou que, no total, cinco pessoas foram presas em Lawrence, sem dar detalhes sobre a situação de cada uma delas. Segundo a imprensa local, a brasileira havia recebido uma ordem de deportação e não compareceu a juízo.

