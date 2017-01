Ilha no Caribe oferece 300 dólares para turista que for visitá-la este ano

Se você procura um lugar paradisíaco para passar as férias e, ainda, receber por isso, prepare as malas para as Ilhas Virgens dos Estados Unidos, no Caribe. Para comemorar o fato de que há 100 anos a ilha passou a ser controlada pelo país, eles estão oferecendo 300 dólares, o equivalente a R$ 960, para os visitantes que ficarem mais de três dias na ilha.

O dinheiro poderá ser usado para explorar as ilhas de St. Croix, St. John e St. Thomas, e será disponibilizado para aqueles que reservarem a sua viagem pelo site oficial da ilha (visitusvi.com) usando os códigos “CP1” ou “CP17”. Os visitantes receberão os dólares para fazer passeios históricos e culturais. A oferta está disponível para os turistas que visitarem a ilha até o fim do ano. (AG)

Comentários