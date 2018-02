O governo das ilhas Bermudas pôs fim a semanas de incerteza e aprovou uma lei para que o arquipélago não permita mais casamentos entre pessoas do mesmo sexo, nem em cruzeiros de navios com a bandeira local. A assinatura da Lei de Uniões Domésticas, que dá marcha à ré no casamento homossexual, vem após a Suprema Corte do arquipélago ter autorizado o casamento gay em 2017.

