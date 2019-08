Illumination, um grande concerto no Lago para marcar um novo momento do Natal Luz

Uma das grandes atrações do 34º Natal Luz estará acontecendo no Lago Joaquina Rita Bier em Gramado. “Illumination”, o espetáculo do Lago será totalmente novo. Sérgio Korsakoff que comanda este show, disse que será um espetáculo para toda a família, onde uma nova proposta será apresentada.

“Este novo momento do show do Lago trará um conceito novo, muitas ideias inéditas, onde vamos apresentar um desenho de estrutura para o público com excelente visibilidade, cenografia e efeitos especiais de última geração”, relatou Korsakoff.

A atração conta também com grandes tenores e sopranos com arranjos musicais emocionantes sob o comando de Walther Neto e dois maestros que irão apresentar grandes clássicos de Natal.

“É um grande concerto, que possui muitos efeitos especiais, 24 bailarinas e bailarinos, 32 coralistas, 20 percussionistas, violinistas, fogos, águas dançantes, quatro telas de projeção em água com 200 m² cada uma e até um novo chafariz vamos colocar no Lago”, contou empolgado Sérgio Korsakoff. O novo show do Lago terá uma narrativa com a voz de Cid Moreira, contando a criação do Mundo, o Nascimento de Jesus, e o verdadeiro sentido do Natal, com ações de interação com o público, resgatando a beleza das Noites de Natal. Atores irão representar os Três Reis Magos e a história de José e Maria em um cenário especialmente construído e projetado por André Lopes (que vem da escola de Joãozinho Trinta no Natal Luz de 2011), “além de estarmos valorizando e muito os talentos de Gramado”, disse o diretor.

A Produção Executiva e Direção Artística é de Sérgio Korsakoff, acompanhado de Walther Neto na Direção Musical e André Andrade na Assistência de Direção e Diretor Técnico, a Firework design é de Marcelo Kokote, e a light designer está com José Luiz “Kabelo” e o roteiro original é da Natalis Empreendimentos Culturais e WN Produções. A Produção Executiva é de Nini Volk e Rafa Reis.

O Illumination acontece todas quartas e sábados de outubro, novembro e janeiro. Em dezembro, além destes dias, o espetáculo também será apresentado nas segundas-feiras, sempre às 21 horas. O primeiro show do Illumination será dia 26 de outubro. Os ingressos já estão à venda no site oficial natalluzdegramado.com.br. O Natal Luz em sua 34ª edição acontece de 24 de outubro de 2019 a 12 de janeiro de 2020 e é uma promoção da Prefeitura de Gramado e realização da Autarquia Municipal Gramadotur.

