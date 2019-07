Iluminação noturna renova atração turística de Gramado

Tradicional cartão postal de Gramado, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana Apóstolo Paulo agora ficou mais bonita à noite, com uma iluminação renovada pela empresa Stella Ideias Luminosas, de Sapiranga.

A área externa do local foi equipada com diversos produtos que utilizam a tecnologia LED. As quatro faces da torre que exibem relógios, assim como a sua cruz, foram realçadas com projetores presos em avanço no topo do edifício.

Já as duas laterais da porta principal agora contam com embutidos de solo, cujos fachos não apenas iluminam a entrada como também criam um efeito de banho de luz, conferindo imponência à construção. Da mesma forma, esses produtos foram utilizados para evidenciar as janelas e a lateral da porta. Todos os produtos são adequados para uso externo e contribuem com a redução no consumo de energia elétrica de até 80%.

Deixe seu comentário: