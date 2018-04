“I’m back”, disse Arnold Schwarzenegger após ser submetido a uma cirurgia de emergência no coração

O ator e ex-governador da Califórnia (EUA) Arnold Schwarzenegger se encontra estável após ser submetido a uma cirurgia de emergência no coração na sexta-feira (30), após um problema durante uma intervenção em uma válvula cardíaca – informou seu representante, contando que sua primeira fala ao despertar foi “I’m back” (“Estou de volta”), em alusão a uma icônica frase de sua carreira. As informações são da agência de notícias AFP.

O ex-governador da Califórnia de 70 anos havia sido internado na quinta-feira (29) em um hospital de Los Angeles para substituir a válvula de um catéter quando foram verificadas complicações.

Os médicos tiveram de operar emergencialmente o coração do ator. A válvula da aorta que seria substituída foi colocada 21 anos atrás, quando o ex-Mr.Universo foi operado por uma condição que, segundo ele informou na época, era congênita, e não resultado do uso de esteroides.

“Essa válvula nunca seria permanente e já havia ultrapassado sua vida útil”, disse o porta-voz do ator, Daniel Ketchell.

“A válvula pulmonar do governador Schwarzenegger foi substituída com sucesso e ele se encontra se recuperando da cirurgia em condição estável”, acrescentou.

O hospital Cedars-Sinai se negou a confirmar a cirurgia e o estado de saúde de Schwarzenegger, citando leis de privacidade, mas Ketchell agradeceu aos médicos por seus “incansáveis esforços”.

Nascido na Áustria, o ex-fisiculturista foi governador da Califórnia por dois períodos (2003-2011).

O papel em “O exterminador do futuro” deu forma à sua carreira como ator. O filme teve quatro sequências, com outra a caminho no próximo ano.

Ao entrar na elite de Hollywood, suas frases mais famosas na franquia – “I’ll be back” e “Hasta la vista, baby” – entraram para o léxico dos americanos. Foi nelas que ele se inspirou ao acordar da cirurgia.

Ele venceu o concurso de fisiculturismo Mr. Universo cinco vezes e o Mr. Olympia sete vezes antes de começar a atuar, estrelando em filmes de ação como “Conan, o bárbaro” e “Comando para matar”. Ele então seguiu para a política e foi eleito governador da Califórnia pelo Partido Republicano.

Os próximos projetos de Schwarzenegger no cinema são “Os Mercenários 4” e o sexto longa da franquia “O Exterminador do Futuro”.

A Amazon está produzindo a série de faroeste “Outrider” que será estrelada e produzida pelo ator, político e fisiculturista. Quem também voltará às telas será o personagem “Conan, O bárbaro”, que já foi vivido nos cinemas por Schwarzenegger.

Segundo noticiou o site “Deadline”, a série de TV “Outrider”, que se passa por volta dos anos 1800, é um thriller sobre um deputado que persegue um fora da lei no território de Oklahoma, nos Estados Unidos. Ele se associa a um delegado implacável – interpretado por Schwarzenegger – para garantir que a justiça seja feita.

O papel em “Outrider” será o primeiro em uma grande série de TV do ex-governador da Califórnia. Também participam do projeto o produtor Mace Neufeld e Trey Callaway.

Já “Conan”, baseada na obra de Robert E. Howard, terá em seu time o diretor de “Game of thrones” Miguel Sapochnik, o produtor de “Handmaid’s tale” Warren Littlefield, além de Ryan Condal, criador e roteirista da atração.

O seriado contará a origem do clássico personagem. Fora de sua tribo natal, Conan vagueia pelo mundo misterioso e traiçoeiro da civilização, em busca de um propósito em um lugar que o rejeita como a um selvagem.

